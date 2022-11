“Terra amara”, le anticipazioni: si riparte con nuove avventure

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 14 al 18 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







Dopo essersi interrotta a settembre, da lunedì 14 novembre torna l’amata soap Terra amara, che segue le vicende dei due sfortunati innamorati Zuleyha (Hilal Altınbilek) e Yilmaz (Ugur Gunes). Ma vediamo cosa ci attende nelle nuove puntate. Yilmaz, parlando con Sabahattin (Turgay Aydin), viene a conoscenza della difficoltà economica di Sermin (Sibel Tascioglu) e vuole acquistare la sua casa al doppio del prezzo offertole da Demir (Murat Unalmis). Sait (Alp Ozgur Yasin) viene trovato ucciso. Demir viene arrestato e interrogato per sospetto concorso in omicidio. Ma Hunkar (Vahide Percin) non si dà per vinta: cerca un modo per farlo uscire e va a parlare con il nuovo procuratore con l’intenzione di far scarcerare Demir. Il procuratore però non si fa intimidire e le nega la possibilità. Così la donna escogita un piano: promette in regalo a Gaffur (Bulent Polat) e Saniye (Selin Yeninci) un terreno se l’uomo si dichiarerà colpevole al posto del figlio.

Dove eravamo rimasti

Ecco a che punto era la soap a settembre. Yilmaz, ormai rassegnato all’idea di aver perso Zuyleyha, inizia a frequentare la bella dottoressa Mujgan. Gulten va dal ragazzo per dichiarargli i suoi sentimenti, ma lui le dice che la considera una sorella. Nel frattempo Demir è sempre più indivioso del successo di Yilmaz. Sermin cerca una soluzione per pagare i suoi debiti, ma la proposta di Demir di comprare la sua casa non la soddisfa. Intanto Demir si rende conto che Sait sta facendo il doppio gioco e interviene.

Le anticipazioni dal 14 al 18 novembre