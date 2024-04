“Terra amara”, le anticipazioni: siamo marito e moglie!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 21 e il 26 aprile su Canale 5 (dom. ore 14.30, ven. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni del 21 e del 26 aprile

La festa per le nozze tra Hakan (Ibrahim Celikkol)e Zuleyha (Hilal Altinbilek) volge al termine e la coppia torna alla villa, felice di iniziare una nuova vita insieme. L’indomani, tutti i braccianti accolgono gli sposi con grande allegria, ma l’aria festosa non contagia Sermin (Sibel Tascioglu) e Betul (Ilayda Cevic) che covano sempre più rancore. Nel frattempo, Zeynep costringe Cetin (Aras Senol) a rivelargli chi sia il padrone di casa in cui si è sistemata e, una volta scoperto che si tratta di Fikret (Furkan Palali), insiste per potergli pagare l’affitto. Betul, invece, torna da Abdulkadir (Erkan Bektas) dichiarando il suo amore e chiedendo perdono, ma l’uomo non le crede. Vahap (Ergun Metin) rivela ad Abdulkadir che Colak (Altan Gordum) e Betul non sono ufficialmente sposati dal momento in cui il matrimonio è stato una messinscena organizzata da Colak per ingannare Betul.