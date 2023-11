“Terra amara”, le anticipazioni: tradimenti e segreti svelati tormentano Cukurova

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 17 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Le anticipazioni dall'11 al 17 novembre

Non c’è un attimo di tregua a Cukurova, dove inganni, tradimenti e sete di vendetta sono più che mai all’ordine del giorno. E il più grande segreto tocca dal vivo la protagonista, Zuleyha (Hilal Altinbilek). Dopo essersi riavvicinata a Demir (Murat Unalmis), i due hanno trascorso una seconda luna di miele. Quello che la giovane donna ignora, però, è che il marito continua a vedere di nascosto Umit (Hande Soral). La dottoressa si confida con Mujgan (Melike Ipek Yalova) e le dice di amare veramente Demir. Mujgan, allora, per aiutarla, prende il braccialetto che Demir ha regalato a Umit e lo lascia nella macchina degli Yaman. Quando Zuleyha lo scopre, Demir le racconta di avere dato un passaggio a Umit alcuni giorni prima. Ma è furioso con Umit e decide di incontrarla per chiarire una volta per tutte che la loro relazione è finita. Lo sarà davvero o il tira e molla tra i due continuerà?

Grande tensione anche nel rapporto tra Fikret (Furkan Palali) e Mujgan. Il tentativo dell’uomo di sabotare l’azienda degli Yaman giunge all’orecchio di Fekeli (Kerem Alisik) che viene colto da un infarto. Fikret vorrebbe visitare lo zio in ospedale ma Mujgan lo manda via accusandolo di essere la causa del suo malessere. Lutfiye (Hulya Darcan) mostra a Fikret una lettera in cui la madre rivelava di aver avuto una relazione consensuale con Adnan Yaman. Ma lui non le crede. Alla fine riesce a parlare con lo zio, confessa il suo errore e Fekeli gli consiglia di tornare in Germania. Ma Mujgan riesce a convincerlo a restare e una volta tornato a casa, l’uomo trova Umit: i due decidono di vendicarsi insieme di Demir. Umit telefona a Demir fingendosi in punto di morte e quando lui si precipita ad aiutarla, di nascosto, Fikret li fotografa insieme. Come reagirà Zuleyha?

A villa Yaman viene consegnata una busta per Zuleyha. Sevda (Nazan Kirilmis) ritira la busta e, insospettita, decide di aprirla. All’interno ci sono delle foto di Umit e Demir insieme. Sevda, furiosa, decide di andare a parlare ancora una volta con Umit per accertarsi che metta fine alla storia una volta per tutte. Ma Umit rivela a Sevda di essere sua figlia: la donna, scioccata, ha un infarto e viene ricoverata. Che conseguenze avrà questa notizia?