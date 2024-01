“Terra amara”, le anticipazioni: triangoli amorosi e dolori sconvolgono Cukurova

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 12 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 6 al 12 gennaio

La sparizione improvvisa di Demir (Murat Unalmis) da casa sta creando parecchio scompiglio a Cukurova. L’indizio del biglietto da lui inviato alla moglie, con su scritto che sta bene e che presto sarebbe tornato, ha portato a una falsa pista: Demir, infatti, non si trova in Siria come avrebbe fatto pensare il francobollo della lettera. E questa incertezza su ciò che gli è realmente accaduto sta mettendo a dura prova Zuleyha (Hilal Altınbilek), che si appoggia sempre di più a Fikret (Furkan Palali) e ad Hakan (Ibrahim Celikkol). Ma il primo è sempre più sospettoso nei confronti dell’uomo di affari e non riesce ad accettare il fatto che lui stia passando tanto tempo con Zuleyha. Lutfiye (Hulya Darcan) gli intima di non immischiarsi negli affari di Zuleyha, ma il nipote non le dà ascolto. Mentre Hakan e Zuleyha visitano l’aranceto dell’azienda, Fikret li raggiunge e mette alle strette Hakan. Esasperato, sembra che stia per picchiarlo, ma Zuleyha interviene e gli chiede in lacrime di non crearle altri problemi. Più tardi, Fikret cerca di scusarsi con Zuleyha ma la loro conversazione sfocia nuovamente in una discussione. Come se la tensione non fosse già alle stelle, arriva all’improvviso la terribile notizia della morte di Fekeli (Kerem Alisik), trovato privo di vita nella sua auto a causa di quello che apparentemente sembrerebbe stato un infarto. Sia Lutfiye che Zuleyha, però, nutrono dei dubbi sulle circostanze in cui Fekeli è morto. Zuleyha, inoltre, confida a Lutfiye che Fekeli non si è mai recato ad Ankara, come invece tutti credevano. Fikret arriva a villa Yaman, che si prepara per la veglia funebre di Fekeli, e ha una conversazione con Zuleyha riguardo a Demir. Quando ormai tutti gli ospiti sono andati via da villa Yaman, giunge anche Hakan. L’uomo porge le sue condoglianze a Zuleyha e, mentre parlano, Zuleyha condivide con Hakan i suoi dubbi sulla morte di Fekeli. Quello che la donna non sa è che Hakan, in visita alla tomba di Fekeli, si dichiara colpevole della sua morte. Che cosa intenderà?

Nel frattempo Betul (Ilayda Cevik) e la madre Sermin (Sibel Tascioglu) continuano a portare avanti il loro proposito di vendetta nei confronti degli Yaman. Betul viene invitata da Fikret a vigilare sul comportamento di Hakan nei confronti di Zuleyha. Poi i due vivono una notte d’amore e lei pensa già al matrimonio con Fikret, ma viene gelata dal suo atteggiamento distaccato. Nel frattempo, alla villa degli Yaman si presenta una misteriosa donna in cerca di Demir, dicendo che non crede alla scomparsa dell’uomo. Chi sarà e cosa vorrà da lui?