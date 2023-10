“Terra amara”, le anticipazioni: triangolo sentimentale

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 27 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 14.30) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Demir (Murat Unalmis), dopo la conferenza stampa indetta per ringraziare pubblicamente Zuleyha (Hilal Altinbilek) che ha scoperto l’assassina di Hunkar (Vahide Percin), riceve inaspettatamente un regalo da parte di Umit (Hande Soral) ma, con la complicità della segretaria, non fa sapere alla moglie chi gliel’ha mandata. Sevda (Nazan Kirilmis) accusa dei dolori al petto e Zuleyha decide di portarla in ospedale. Mentre si trovano in sala d’aspetto Umit le vede e si offre di visitare subito Sevda. La dottoressa rassicura le due donne e Zuleyha la invita a cena, per quella stessa sera. Fekeli (Kerem Alisik) parla con Mujgan (Melike Ipek Yalova), divorata dai sensi di colpa per le nefandezze compiute dalla zia, e la rassicura dicendole che non è lei a dover pagare per gli errori della zia e che avrà sempre il suo appoggio. Umit arriva a villa Yaman. Demir torna a casa e scopre che l’ospite è la sua amante. Cerca di dissimulare l’imbarazzo, ma Sevda percepisce quello che c’è tra i due. E tornata a casa, intima a Umit di interrompere la relazione con Demir.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 20 ottobre)

Fikret racconta a Bahtiyar dei sentimenti che prova per Mujgan, dicendo di esserne spaventato. Fekeli va a trovare Cetin e Gulten e gli propone di trasferirsi a casa sua, ma i ragazzi rifiutano dicendo che preferiscono andare avanti con le loro forze. Zuleyha, dopo aver visto Demir giocare col piccolo Adnan, è confusa su quello che prova per il marito: è forse amore? Gaffur confessa a Saniye di avere ucciso Hatip dopo aver cercato inutilmente di ricattarlo. L’uomo decide quindi di dire la verità a Demir.

Le anticipazioni dal 21 al 27 ottobre