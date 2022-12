“Terra amara”, le anticipazioni: turbamenti di cuore

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Dopo l’incidente, Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Mujgan (Melike Ipek Yalova) vengono dimesse dall’ospedale: la prima torna a casa e la seconda riprende a lavorare. Yilmaz (Ugur Gunes) decide di portare l’auto in officina per farla controllare e scopre che i sospetti di Fekeli (Kerem Alisik) sono fondati: l’auto è stata manomessa. Zuleyha assicura Mujgan di non provare più nulla per Yilmaz e le augura di essere felici insieme, poi dice a Demir (Murat Unalmis) di aver capito di amarlo. Ma il marito è convinto che sia solo riconoscenza per esser stato al suo capezzale dopo l’incidente. Demir diventa presidente della squadra di calcio di Cukurova, che vince la finale e si aggiudica la coppa. Nel frattempo arriva in città la madre di Mujgan, che è preoccupata per le intenzioni della figlia di sposare un uomo che è stato in prigione per omicidio. Hunkar (Vahide Percin) e Fekeli si incontrano per trovare un modo di far cessare la faida tra i figli. Durante l’incontro un uomo spara sui due, che escono incolumi. In molti, compresa Hunkar, credono che il mandante sia Demir, ma lui nega.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 dicembre)

Hunkar e Fekeli si mettono d’accordo per cercare un modo per mettere fine all’odio tra i loro figli e impedire che ci siano altri spargimenti di sangue. Yilmaz salva tutti gli agricoltori di Cukurova, acquistando il raccolto delle arance prima che lo riesca a fare Demir. Mujgan, in procinto di trasferirsi, rinuncia al suo proposito... Gaffur spera che, a titolo di risarcimento per il ferimento di Gulten, Demir gli conceda un appezzamento di terra.Cengaver scopre che Nihal aveva chiesto un prestito a Zuleyha ricattandola.

Le anticipazioni dal 12 al 16 dicembre