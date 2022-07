“Terra amara”, le anticipazioni: un bimbo per Zuleyha

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 29 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 25 al 29 luglio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Zuleyha (Hilal Altinbilek), in assenza di Demir (Murat Unalmis) e Hunkar (Vehide Percin), chiama il carcere di Istanbul per avere informazioni su Yilmaz (Ugur Gunes), ma viene sorpresa al telefono dalla suocera. Nel carcere scoppia un incendio e le notizie che arrivano dichiarano che Yilmaz ha perso la vita. In realtà l’uomo è vivo ma Demir fa di tutto per non farlo uscire dal carcere. Tuttavia Yilmaz, grazie all’amnistia, ottiene la libertà. Demir sa che Yilmaz andrà a Cukurova per riprendersi Zuleyha. E da Istanbul inizia una corsa contro il tempo per arrivare alla tenuta prima di lui. Intanto Saniye (Selin Yeninci) e Sermin (Sibel Tascioglu), gelose di Zuleyha, si accordano per introdurre un serpente velenoso nella sua stanza con l’intento di farle perdere il bambino. Zuleyha alla vista del serpente corre via e cade dalle scale. E a causa del trauma partorisce prematuramente...