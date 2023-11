“Terra amara”, le anticipazioni: un brutto incidente per Zuleyha

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 24 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Fikret (Furkan Palali) e Umit (Hande Soral) continuano a tramare per distruggere la felicità di Demir (Murat Unalmis) e Zuleyha (Hilal Altinbilek). Ma Demir chiede spiegazioni a Fikret riguardo alle foto che lo ritraggono con Umit. Sentendosi tradito, Fikret aggredisce Umit dicendole che si fermerà solo quando si sarà vendicato. Anche i tentativi di Lutfiye (Hulya Darcan) di distoglierlo dai suoi propositi falliscono. Intanto Zuleyha rivela a Sermin (Sibel Tascioglu) di essere incinta. La donna a sua volta lo confida a Fusun (Yeliz Dogramacilar) ma le due vengono ascoltate di nascosto da Mujgan (Melike Ipek Yalova) che riporta la notizia a Umit. Quest’ultima, colta dalla rabbia, decide di raccontare a Zuleyha tutta la verità sul tradimento di Demir. Ma lungo la strada si imbatte nella giovane donna che appare ferita gravemente a causa di un incidente stradale. Quindi la porta subito in ospedale dove viene operata di urgenza e perde il bambino. Umit va a trovare Zuleyha per sincerarsi delle sue condizioni, ma incrocia Demir che le intima di non farsi più vedere. Anche Sevda (Nazan Kirilmis) cerca inutilmente di convincere la figlia a dimenticare Demir...

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 17 novembre)

Lutfiye mostra a Fikret una lettera in cui la madre rivelava di aver avuto una relazione consensuale con Adnan Yaman. Ma lui non le crede. Fikret parla con Fekeli, che gli consiglia di tornare in Germania.Ma Mujgan riesce a convincerlo a restare e, tornato a casa, l’uomo trova Umit: i due decidono di vendicarsi insieme di Demir. Umit rivela a Sevda di essere sua figlia. A villa Yaman vengono consegnate delle foto che ritraggono Demir e Umit insieme.

Le anticipazioni dal 18 al 24 novembre