“Terra amara”, le anticipazioni: un tentativo di fuga fallimentare

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 febbraio su Canale 5







Demir (Murat Unalmis), in prigione con l’accusa di aver ucciso Cengaver (Kadim Yasar), scopre che Yilmaz (Ugur Gunes) intende acquistare la casa di Sermin (Sibel Tascioglu). Infuriato, decide di fuggire dal carcere. Simulando un’aggressione, si infligge un colpo di punteruolo e viene così portato in ospedale e operato. Intanto Yilmaz, avendo letto la lettera in cui Zuleyha (Hilal Altinbilek) gli rivela le circostanze che l’avevano obbligata al matrimonio, vuole scusarsi con lei. Grazie all’aiuto di Gulten (Selin Genc), riesce a incontrarla. Ma, a sorpresa, arriva anche Demir che, con l’aiuto di Hunkar (Vahide Percin), interrompe l’incontro e costringe la moglie a seguirlo. Yilmaz riesce a fermare l’auto di Hunkar, ma a bordo c’è solo la donna. Intanto Demir sta fuggendo all’estero con Zuleyha e il piccolo Adnan (Omer Fethi Canpolat), ma al bambino sale la febbre e Demir torna ad Adana per portarlo in ospedale. Una volta lì, il dottor Sabahattin (Turgay Aydin) concede a Demir il tempo per accertarsi che Adnan sia fuori pericolo, prima di chiamare la polizia...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 gennaio al 3 febbraio)

Yilmaz porta la lettera di Zuleyha a Fekeli che così scopre che Hunkar è la burattinaia della vita di Yilmaz e Zuleyha. Saniye finalmente viene a sapere la verità da Gaffur e decide di dargli un’altra possibilità e di adottare il figlio di Seher. Fekeli e Yilmaz apprendono che Cetin è in prigione e si recano dal procuratore per scagionarlo. Hatip riesce a convince Demir che il traditore è il suo amico Cengaver. Zuleyha manifesta a Demir il desiderio di rimanere a vivere a Istanbul da soli con Adnan, ma senza Hunkar.

Le anticipazioni dal 6 al 10 febbraio