“Terra amara”, le anticipazioni: una donna misteriosa arriva a Cukurova

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 al 13 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 14.30) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 7 al 13 ottobre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Le sorprese non finiscono mai a Terra amara. Così, dopo la brutale uccisione di Hunkar (Vahide Percin) per mano di Behice (Esra Dermancioglu) e il tragico incidente in cui ha perso la vita Yilmaz (Ugur Gunes), la soap turca prende una svolta che riserverà parecchi colpi di scena. Come i fan hanno potuto vedere, il cast si è arricchito in questi giorni di un nuovo ingresso, ovvero Umit Kahraman, impersonata dall’attrice Hande Soral. La giovane e affascinante donna è arrivata a Cukurova e ha subito incontrato Demir (Murat Unalmis), che l’ha aiutata a montare una ruota dell’auto ed è rimasto folgorato da lei. Inizialmente la giovane elude le domande di Demir che viene però a scoprire che Umit è il nuovo primario dell’ospedale del paese. Quando anche la dottoressa Mujgan (Melike Ipek Yalova) lo viene a sapere, ci resta molto male perché sperava di ottenere lei quel posto. Intanto Zuleyha (Hilal Altinbilek), devastata per la morte di Yilmaz, può contare su Demir. Anche se i due stavano per divorziare, il marito le chiede di restare alla villa, dove comunque non sarà tenuta a comportarsi come una moglie. E le offre di raccogliere l’eredità di Hunkar diventando la nuova signora di Cukurova. Ma non smette di pensare a Umit e quando lo informano che la donna cerca un appartamento, le permette di andare a vivere in una villa di sua proprietà. Ciò che ignora, però, è che Umit e Fikret (Furkan Palali) si conoscono e stanno tramando qualcosa ai suoi danni... Che cosa? Chi è questa misteriosa donna comparsa improvvisamente? Lo scopriremo ben presto...

Dopo gli studi in Psicologia, Hande Soral ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo, tra tv e grande schermo. Protagonista di diverse serie di successo in Turchia, è stato proprio il ruolo di Umit in Terra Amara a renderla popolare. Entusiasta del ruolo nella soap, ha dichiarato: «Recitare è stata la mia passione fin dall’infanzia. La vita diventa più divertente quando il tuo hobby è il tuo lavoro». Nonostante ciò, si divide tra set e famiglia. L’attrice è sposata dal 2017 con l’attore Ismail Demirci e dal loro amore è nato il piccolo Ali, nel 2022. «Mi sono divisa tra Adana, dove abbiamo girato e Istanbul, dove vivo. Ma non ho sentito la fatica perché Terra amara è stata una grande opportunità. Senza considerare che il personaggio di Umit è veramente intrigante e avrà un ruolo fondamentale nelle vite degli altri protagonisti».