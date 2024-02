“Terra amara”, le anticipazioni: una felicità sfumata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10, gio. e dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







Betul (Ilayda Cevik) e Sermin (Sibel Tascioglu), cacciate da casa da Zuleyha (Hilal Altinbilek), si rivolgono a Abdulkadir (Erkan Bektas) che consiglia a entrambe di andare via da Cukurova, ma Betul è decisa a rimanere. Le due rilasciano un’intervista in cui cercano di mettere in cattiva luce Zuleyha, descrivendola come un’arrampicatrice sociale. Furiosa, Zuleyha convoca i giornalisti e mostra loro i documenti che provano come Betul abbia agito alle sue spalle. Betul, dopo aver scoperto che Vahap (Ergun Metin) possiede una copia del filmato che accuserebbe Fikret (Furkan Palali) di un traffico di droga, vuole impossessarsene per vendicarsi del suo ex. Per farlo, finge di voler sedurre Vahap ma gli versa un sonnifero nel bicchiere. Quando l’uomo si risveglia, capisce che Betul è scappata con la pellicola. Intanto Lutfiye (Hulya Darcan), quando viene a sapere che Zuleyha sta per sposarsi, le racconta la verità sulla morte di Fekeli (Kerem Alisik). Zuleyha, temendo che il suo futuro sposo sia coinvolto, cancella le nozze con Hakan (Ibrahim Celikkol).

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 9 febbraio)

Durante una cena al ristorante Hakan chiede a Zuleyha di sposarlo e, proprio mentre sta per rivelarle la sua vera identità, irrompe Vahap deciso a sparare a Hakan. Purtroppo a rimanere ferita è Zuleyha, che però riesce a scompare alla morte e giura amore eterno a Hakan. Intanto Fikret annuncia di voler sposare Betul. La ragazza viene però costretta da Abdulkadir a vendergli dei terreni appartenenti agli Yaman. Quando Zuleyha lo viene a sapere riferisce l’accaduto a Fikret che rompe subito il fidanzamento.

Le anticipazioni dal 10 al 16 febbraio