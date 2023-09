“Terra amara”, le anticipazioni: una fuga finita male

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all’8 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Cogliendo l’occasione della cerimonia di celebrazione della morte di Hunkar (Vahide Percin), Zuleyha (Hilal Altinbilek) scioglie un potente sonnifero nella bevanda che lei stessa prepara e che tutti bevono. Durante la notte, mentre tutti dormono sotto l’effetto del sonnifero, Yilmaz (Ugur Gunes) e Zuleyha fuggono con i bambini, ma vengono fermati. Il commissario avverte Demir (Murat Unalmis) che alla stazione di Polizia ci sono i suoi figli. E alla stazione di polizia, Yilmaz trova il padre Fekeli (Kerem Alisik), furioso con lui per avergli portato via il nipote senza dirgli nulla, e gli dice che non lo considera più suo figlio. Zuleyha accetta di tornare a casa con Demir per non allontanarsi dai propri figli, ma è distrutta dal dolore. Demir decide finalmente di ascoltare la voce della sua coscienza e di lasciar andare Zuleyha, augurando alla coppia di trovare la felicità che merita, ma ad una condizione: che la piccola Leyla resti alla villa, mentre Adnan andrà via con Zuleyha. Anche Yilmaz e Mujgan divorzieranno e bisogna decidere chi si occuperà di loro figlio Kerem...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 agosto all’1 settembre)

Saniye non riesce ad accettare l’autorità di Sevda, che ne parla con Demir il quale va su tutte le furie e riprende duramente Saniye cacciandola via. Fekeli accetta che Mujgan e Yilmaz divorzino, purché la donna rimanga ad Adana in una casa da lui acquistata e che Kerem Ali resti a vivere col padre. Yilmaz e Zuleyha progettano la loro fuga e decidono di partire nel giorno della cerimonia di celebrazione di Hunkar. Fikret scopre con disappunto che Yilmaz ha venduto le sue proprietà a Hunkar Yaman.

Le anticipazioni dal 4 all’8 settembre