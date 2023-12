“Terra amara”, le anticipazioni: una gravidanza inaspettata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 15 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







Mujgan (Melike Ipek Yalova) ha lasciato Cukurova diretta a Istanbul. Ma all’improvviso arriva la notizia che l’aereo su cui volava è precipitato. La morte di Mujgan getta tutti nello sconforto, in particolare Fikret (Furkan Palali) che si sente in colpa per aver preferito all’amore di lei la vendetta sugli Yaman. Intanto Sermin (Sibel Tascioglu) trova il documento che prova che Sevda (Nazan Kirilmis) in realtà è Fatma Odzen, madre di Umit (Hande Soral). Zuleyha (Hilal Altinbilek) riferisce a Gulten (Selin Genc) di aver scoperto che Umit è incinta di Demir (Murat Unalmis). Al ricevimento per la nuova fondazione creata dagli Yaman, si presenta anche Umit. Demir cerca di mandarla via, ma la donna confessa anche a lui di essere incinta. Demir, sconvolto, le intima di abortire ma lei è decisa a portare avanti la gravidanza. Nel frattempo, Betul (Ilayda Cevik) e Sermin mettono a segno la loro vendetta contro Demir, colpevole di averle private della loro eredità, tappezzando la città della foto del tradimento di Demir e umiliandolo davanti a tutta la comunità.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 all'8 dicembre)

Mujgan, per vendicarsi di Umit, decide di rivelare a Zuleyha del tradimento di Demir mostrandole una foto. Fikret decide di tornare a Cukurova e confessare la verità in modo da scagionare Demir. Demir si reca dal procuratore per chiedere spiegazioni sulla scarcerazione di Fikret e si dice pronto a farsi giustizia da solo. Mujgan, che ha seguito Fikret e l’ha visto in compagnia di Umit, decide di trasferirsi a Istanbul con il figlio. Sermin nota che Sevda difende in modo velato Umit e cerca di indagare...

Le anticipazioni dal 9 al 15 dicembre