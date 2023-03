“Terra amara”, le anticipazioni: una notizia inaspettata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.30) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Zuleyha (Hilal Altinbilek) si reca all’appuntamento con Yilmaz (Ugur Gunes)per pianificare la loro fuga. Intanto il ragazzo è andato all’ospedale per informare Mujgan (Melike Ipek Yalova) della sua scelta di partire e del suo amore per Zuleyha. Tuttavia, una notizia inaspettata da parte di Mujgan lo pietrifica... Zuleyha, vedendo che Yilmaz non l’ha raggiunta, torna alla villa disperata pensando che l’ìuomo abbia cambiato idea sulla loro fuga. Intanto, Mujgan e Yilmaz danno alla zia Behice (Esra Dermancioglu) e a Fekeli (Kerem Alisik) la scioccante notizia: Mujgan è incinta. Subito dopo, sotto lo sguardo dispiaciuto di Mujgan, Yilmaz esce, con la scusa di andare in fabbrica, per raggiunge la tenuta Yaman. Intanto, alla tenuta, i cavalli si sono ammalati e Demir (Murat Unalmis) sembra accusare Hunkar (Vahide Percin) di non essere stata in grado di gestire la villa durante la sua assenza. Yilmaz incontra Zuleyha per spiegarle perché non si è presentato all’appuntamento per scappare insieme. E svela tutta la verità alla donna...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 marzo)

Demir viene convocato dal procuratore che gli comunica che verrà scagionato dalle accuse dell’omicidio Cengaver, poiché sulla pistola che è stata ritrovata non ci sono le sue impronte. Yilmaz è molto nervoso per la notizia. Mujgan è sempre più insofferente verso i comportamenti di Yilmaz. La donna si confida con Fekeli e gli chiede spiegazioni, invano... Yilmaz si reca alla villa degli Yaman per incontrare Zuleyha di nascosto. Zuleyha e Saniye hanno scontri continui e nessuno sembra capire il motivo di tanto astio.

Le anticipazioni dal 13 al 17 marzo