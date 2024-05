“Terra amara”, le anticipazioni: una nuova tragedia per Zuleyha

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 12, il 14 e il 17 maggio su Canale 5 (dom. ore 15, mar. e ven. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni del 12, 14 e del 17 maggio

Betul (Ilayda Cevik), forte perché erede della fortuna di Colak (Altan Gordum), fa ritorno in città con la madre Sermin (Sibel Tascioglu). Le due donne si insediano nella villa di Colak e chiamano l’avvocato per avere un elenco dei suoi beni ereditati. Tuttavia mentre l’avvocato spiega a Betul che il matrimonio non risulta agli atti, appare Colak. L’uomo spiega il piano che lui e Zuleyha (Hilal Altinbilek) hanno elaborato per mostrare la vera natura di Betul, che in preda alla rabbia vuole vendicarsi. Così si reca alla villa e spara contro Zuleyha, ma Hakan (Ibrahim Celikkol) le fa da scudo, viene colpito al petto e muore. Zuleyha, accompagnata da Fikret (Furkan Palali), porta la salma di suo marito a Smirne per celebrarne i funerali. Nel frattempo, Betul, in fuga, incontra Abdulkadir (Erkan Bektas) e Vahap (Ergun Metin) anche loro ricercati. I due le propongono di scappare con loro in Siria per sfuggire alla giustizia. E Betul, accetta la loro offerta. Zuleyha, tornata a casa, scopre che suo marito Hakan le ha lasciato una fortuna considerevole e decide di donare tutto agli abitanti di Cukurova. Fikret chiede a Zeynep (Umit Beste Kargin) di sposarlo e lei accetta. Subito dopo, scoperto che Betul si è nascosta ad Aleppo, parte per cercarla.

Sei forte papà!

Se nella soap Hakan è stato innamoratissimo di Zuleyha, l’attore che lo interpreta, ovvero Ibrahim Celikkol, è un padre innamorato del figlio Alì avuto dall’ex moglie Mihre Mutlu. Ibrahim ha più volte raccontato di voler passare più tempo possibile con il bambino per non perdersi le tappe della sua crescita. E sui social non manca di pubblicare foto che li ritraggono insieme. Ed eccoli qui durante una vacanza al mare in Turchia.