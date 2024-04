“Terra amara”, le anticipazioni: una ragazza per Fikret

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 14 e il 19 aprile su Canale 5 (dom. ore 14.30, ven. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni del 14 e del 19 aprile

Lutfiye (Hulya Darcan) sta cercando una fidanzata per suo nipote e la sua attenzione si concentra su Zeynep (Umit Beste Kargin), la nuova insegnante della scuola della città, da poco tornata ad Adana. Organizza così una cena per farla conoscere a Fikret (Furkan Palali) e tra i due sembra esserci fin da subito una certa affinità. A villa Yaman intanto tutto è pronto per celebrare l’unione tra Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Hakan. A officiare il matrimonio sarà Lutfiye che però non è ancora arrivata. Il suo ritardo impensierisce Zuleyha. La donna teme che Colak (Altan Gordum) le abbia fatto del male. Viene così allertata la polizia e Colak viene arrestato come sospettato per la scomparsa di Lutfiye. In realtà, mentre la donna si stava recando in auto a villa Yaman, viene fermata da Vahap (Ergun Metin) che le sequestra l’auto. Ma riesce a trovare un passaggio e a celebrare finalmente le nozze.