“Terra amara”, le anticipazioni: un’inaspettata alleanza

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 maggio al 2 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15)







Le indagini sulla morte di Ercument (Ruzgar Aksoy) proseguono: Demir è accusato di omicidio e l’onore di Zuleyha (Hilal Altinbilek) viene infangato. Per proteggersi, Hunkar (Vahide Percin) e Demir (Murat Unalmis) incontrano Yilmaz (Ugur Gunes) e Fekeli (Kerem Alisik) e i quattro stabiliscono un piano. Mujgan (Melike Ipek Yalova), che non è stata informata dei fatti, si insospettisce e decide di affrontare Fekeli, ma l’uomo non le rivela niente. Intanto Yilmaz e Demir si recano a Istanbul per chiedere aiuto alla sorella di Ercument. Quindi la famiglia Yaman organizza una conferenza stampa in cui la donna afferma che suo fratello è stato ucciso dalla malavita per questioni di debiti. Una volta risolta la questione, Hunkar e Demir si incontrano con Yilmaz e Fekeli e le due famiglie decidono di mettere fine alle ostilità e allearsi. Intanto, Cetin (Aras Senol) è pronto a chiedere la mano di Gulten (Selin Genc) alla famiglia Yaman e Zuleyha si mette all’opera per confezionarle il vestito.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 26 maggio)

Sermin prova in tutti i modi a riallacciare i rapporti con Sabahattin. Mujgan si mostra sempre più paranoica riguardo il rapporto tra Yilmaz e Zuleyha ma rifiuta di rivolgersi a uno psichiatra. Gaffur si fida di Cetined ed è sollevato al pensiero che finalmente sua sorella potrà trovare la felicità al fianco dell’uomo che ama.Intanto il piccolo Uzum chiama papà Gaffur per la prima volta, dopo aver trascorso una felice giornata con lui. Demir provoca un danno economico enorme a Yilmaz, che giura vendetta.

Le anticipazioni dal 27 maggio al 2 giugno