“Terra amara”, le anticipazioni: Yilmaz e Mujgan traslocano

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'8 al 14 aprile su Canale 5 (da mar. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15)







Demir (Murat Unalmis) scopre che i terreni che sua madre ha venduto a Fekeli (Kerem Alisik) sono poi stati riacquistati da lei allo stesso prezzo. Hunkar (Vahide Percin) è quindi costretta a raccontare al figlio della loro passata relazione. Inoltre, dopo il confronto con sua moglie, Demir decide di non vendere i terreni di famiglia per ottenere i fondi necessari all’aumento di capitale necessario a sostenere il progetto dell’impianto combinato. Alla tenuta, Zuleyha (Hilal Altinbilek) porta a Mujgan (Melike Ipek Yalova) un piatto tipico di Adana come gesto di benvenuto. La dottoressa ricambia mandando un piatto tipico di Istanbul, nonché il cibo preferito di Yilmaz (Ugur Gunes), dettaglio che non passa inosservato a Zuleyha. Mujgan pensa che non sia appropriato che sua zia Behice (Esra Dermancioglu) resti in casa di Fekeli e si offre di ospitarla nella nuova casa, ma la donna si rifiuta e accetta la proposta di Fekeli di trattenersi ulteriormente da lui. Il trasloco di Yilmaz e Mujgan nella ex casa di Sermin (Sibel Tascioglu) crea malumore negli Yaman.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’1 al 7 aprile)

Zuleyha, dopo il riavvicinamento tra Yilmaz e Mujgan, è molto triste e si sfoga con il dottor Sabahattin. Intanto Yilmaz riporta Gaffur alla villa, avvisando Hunkar che non permetterà a nessuno di calunniare chi lavora per lui. Demir, per non rinunciare alle sue quote di proprietà della società, ha in mente di vendere i suoi beni. Saniye, dopo aver informato Hunkar della relazione tra Hatip e Sermin, scopre che ha subito un furto in casa. Mujgan e Yilmaz decidono di trasfetrirsi nella casa comprata da Sermin.

Le anticipazioni dall’8 al 14 aprile