“Terra amara”, le anticipazioni: Yilmaz lotta tra la vita e la morte

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 14.30) Simona De Gregorio







Demir (Murat Unalmis) e Zuleyha (Hilal Altinbilek) assistono all’incidente d’auto di Yilmaz (Ugur Gunes) che viene tratto in salvo dai due e portato in ospedale in fin di vita. Fikret (Furkan Palali) continua a indagare sul motivo che ha spinto Yilmaz a vendere le sue proprietà a Hunkar (Vahide Percin) e prosegue il suo doppio gioco per stringere alleanze che lo portino a realizzare il suo piano segreto. Inoltre, insiste nell’approccio con Mujgan (Melike Ipek Yalova). Intanto suo cugino Bahtiyar (Turgay Aydin) sta per iniziare il suo nuovo lavoro in ospedale. Fekeli (Kerem Alisik), mentre continua la ricerca dell’assassino di Hunkar, riceve la notizia dell’incidente di Yilmaz. Quest’ultimo lotta tra la vita e la morte e tutti i suoi cari accorrono per vegliarlo. Miracolosamente, l’uomo si sveglia e chiede di poter vedere i suoi figli. Al suo capezzale, Mujgan e Zuleyha finalmente si riconciliano. Ben presto, la notizia che Demir ha salvato Yilmaz dall’auto in fiamme si diffonde, accrescendo la stima e il rispetto di tutti nei suoi confronti.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 15 settembre)

Demir va alla stazione di polizia a riprendersi i suoi figli Adnan e Leyla, e chiede a Zuleyha di tornare a casa. Yilmaz trova il padre Fekeli alla stazione di polizia, l’uomo è furioso con lui per avergli portato via il nipote Kerem Ali senza dirgli nulla, e gli dice che non lo considera più suo figlio. Zuleyha accetta di tornare a casa con Demir per non allontanarsi dai propri figli, ma è distrutta dal dolore. Sevda, la consola. Rasit regala a Fadik l’anello di fidanzamento. Intanto Yilmaz ha un brutto incidente d’auto.

Le anticipazioni dal 16 al 22 settembre