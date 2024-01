“Terra amara”, le anticipazioni: Zuleyha e Hakan sempre più vicini…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 19 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 13 al 19 gennaio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Hakan (Ibrahim Celikkol), continua a farsi benvolere da tutti a Cukurova. E la sua vicinanza a Zuleyha (Hilal Altinbilek) non passa inosservata. Soprattutto agli occhi di Fikret (Furkan Palali), che decide di affrontare la donna. Mentre i due discutono animatamente, Fadik (Polen Emre) lascia Leyla da sola sul terrazzo e la bambina cade in giardino. Fikret e Zuleyha si precipitano in ospedale, dove vengono rassicurati sul fatto che la piccola non ha riportato alcun danno. Anche Hakan, saputo dell’incidente, si precipita alla villa.