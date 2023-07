“Terra amara”, le anticipazioni: Zuleyha e Yilmaz si incontrano

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) Simona De Gregorio







Zuleyha (Hilal Altinbilek) viene dimessa dall’ospedale e torna a casa, dove finalmente può riabbracciare i suoi figli. Con l’aiuto di Gulten (Selin Genc) riesce ad incontrare Yilmaz (Ugur Gunes) per decidere con lui le mosse da fare per sperare di vivere una vita serena insieme. Dopo l’incontro, Yilmaz torna a casa e accusa Mujgan (Melike Ipek Yalova) di aver cercato di uccidere Zuleyha, ma Fekeli (Kerem Alisik) la difende. Cetin (Aras Senol) riferisce a Fekeli e Yilmaz che Hunkar (Vahide Percin), per proteggere Zuleyha e i bambini, ha impedito a Demir (Murat Unalmis) di entrare nella villa. Demir racconta a Sevda (Nazan Kesal) che Hunkar non lo ha fatto entrare nella villa minacciandolo con un fucile. Zuleyha concede il suo perdono a Hunkar per il male che le ha fatto. Cetin riferisce a Fekeli di aver notato un’auto sospetta, targata Istanbul e guidata da uno sconosciuto. Cetin scopre dove soggiorna l’uomo e con Fekeli vanno da lui. Fekeli, scoprirà che è suo nipote Fikret (Furkan Palali). Al matrimonio di Sabahattin (Turgay Aydin) arriva Demir con Sevda...

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 14 luglio)

Zuleyha è sconvolta ta per l’aggressione subita, ma i medici sostengono che abbia avuto un incubo. Hatip sparge la voce che sia stato Demir a far avvelenare Zuleyha. Mujgan si reca in carcere, dove il confronto acceso con Zuleyha le instillerà un dubbio orribile... Demir sta per vendere le sue azioni della raffineria a Vedat che però rimane vittima di un incidente. Behice consegna a Mujgan una finta lettera in cui Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio, scatenando così la gelosia della nipote verso la rivale.

Le anticipazioni dal 15 al 21 luglio