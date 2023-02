“Terra amara”, le anticipazioni: Zuleyha finisce in ospedale

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 17 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Il padre di Mujgan (Melike Ipek Yalova), sotto la pressione di alcuni ricattatori, si suicida e poco prima di morire Yilmaz (Ugur Gunes) gli promette che si prenderà cura della figlia. Fekeli (Kerem Alisik) e Yilmaz decidono di indagare per scoprire chi siano i ricattatori. Nel frattempo, Demir (Murat Unalmis) si trova in prigione e Hunkar (Vahide Percin) non si fida di Zuleyha (Hilal Altinbilek), temendo che possa fuggire con Yilmaz. Gaffur (Bulent Polat) sta andando a recuperare dei soldi per conto di Hunkar. Ma due uomini mandati da Hatip (Mehmet Polat) lo rapinano. Gaffur, disperato, chiede aiuto ad Hatip e ottiene da lui un prestito. L’improvvisa apparizione di uno scorpione costringe Hunkar, Zuleyha e il bambino a traslocare temporaneamente al cottage. Qui, Zuleyha si ritrova sola con la nonnina che ha un malore e, per portarla da un medico, si mette alla guida ma è costretta a fermarsi perché si sente male anche lei, rischiando un aborto spontaneo. Yilmaz incrocia Zuleyha e la accompagna in ospedale, dove c’è Mujgan, sospettosa, a curarla.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 febbraio)

Mujgan viene a sapere della fuga di Demir e Zuleyha e capisce che Yilmaz le ha mentito. Hunkar ha preso le redini dell’azienda di famiglia, ma scopre che la situazione finanziaria della società è allarmante. Hatip, preoccupato dalla fuga di Demir e temendo una vendetta, rintraccia Sermin per proteggerla. Saniye chiede a Seher di darle il bambino che aspetta. Seher acconsente, dietro compenso. Ma quando Saniye e Gulten vanno a prenderla per portarla a casa, apprendono che lo ha perso.

Le anticipazioni dal 13 al 17 febbraio