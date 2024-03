“Terra amara”, le anticipazioni: Zuleyha nei guai con il fisco

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 15 marzo su Canale 5 (ven. ore 21.20) Simona De Gregorio







Prima di raccontarvi le vicende di questi giorni, vi anticipiamo che dall’11 marzo Terra Amara andrà in onda solo il venerdì sera. Al suo posto, l’11 marzo parte la nuova soap Endless Love. Zuleyha (Hilal Altinbilek) vuole obbligare Hakan (Iberahim Celikkol) a trasferirle le quote dell’azienda Yaman, lui si rifiuta e lei gli spara, mancando il bersaglio. Intanto, Betul (Ilayda Cevik) si rifugia da Abdulkadir (Erkan Bektas) e gli dice che non intende lasciare Colak (Altan Gordum) perché vuole avere la sua eredità. Fikret trova Vahap (Ergun Metin) fuori dalla tenuta e decide di raccontare tutto a Hakan. A villa Yaman, intanto, si presenta l’ufficiale giudiziario che, a causa di un debito con il fisco, deve pignorare la villa. Zuleyha è incredula ma le vengono mostrati gli avvisi di pagamento che la donna però non ha mai ricevuto. Tuttavia se non salderà subito il debito dovrà lasciare la villa. Intanto Betul spiega a Colak che è stata lei a fare in modo che gli avvisi non arrivassero mai a Zuleyha...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 all’8 marzo)

Rasit non accetta di prendere ordini dal nuovo eletto capo dei braccianti Gaffur. Sermin tenta di convincere sua figlia Betul a sposare Colak per poter ereditare la sua fortuna. Vahap entra nuovamente nella camera da letto di Zuleyha per rubare i suoi oggetti personali. Questa volta però viene scoperto da Fikret, che lo caccia di casa e lo minaccia. Colak deve partecipare a un’importante gara d’appalto e usa ogni mezzo per riuscire ad aggiudicarsela, servendosi di Betul. Zuleyha scopre la vera identità di Hakan.

