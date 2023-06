“Terra amara”, le anticipazioni: Zuleyha perde le speranze

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 30 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

In prigione Zuleyha (Hilal Altinbilek) subisce le angherie delle altre detenute. Yilmaz (Ugur Gunes) va a trovarla e giura di tirarla fuori. Lo stesso fa Hunkar (Vahide Percin), che, dopo averle chiesto scusa per tutti i soprusi, promette a Zuleyha di aiutarla. Mujgan (Melike Ipek Yalova) supplica Yilmaz di concedergli un’altra chance, ma lui la sbatte fuori di casa. Incapace di vivere senza di lui, Mujgan resta sola e la donna compie un gesto estremo, accompagnato da una lettera d’addio. Quando Behice (Esra Dermacioglu) torna da lei la trova in fin di vita nella vasca da bagno. La corsa verso l’ospedale e l’intervento tempestivo dei medici sono decisivi e alla fine Mujgan è salva. Intanto Zuleyha, dopo l’incontro con Demir (Murat Unalmis), sa che la libertà è ancora più lontana e chiede un favore a Sabahattin (Turgay Aydin). L’amico poco dopo scopre che Mujgan ha tentato di togliersi la vita e parla con Behice, cercando di spiegarle l’enorme difficoltà che Zuleyha sta attraversando. Anche Fekeli (Kerem Alisik), saputo di Mujgan, si precipita in ospedale.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 23 giugno)

Julide assicura a Zuleyha che si impegnerà per farle ottenere la pena minima possibile. Ma il giudice ordina che Zuleyha sia processata per tentato omicidio. Zuleyha, in prigione, si rende conto che le compagne di cella le mostrano un atteggiamento ostile. Yilmaz chiede il divorzio da Mujgan, ritenendola responsabile dell’arresto di Zuleyha. Cetin, con l’aiuto di Gaffur, si vendica degli uomini che lo hanno accoltellato durante una rissa avvenuta mentre stava difendendo l’onore di Gulten e di Zuleyha.

Le anticipazioni dal 24 al 30 giugno