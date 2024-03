“Terra amara”, le anticipazioni: Zuleyha smaschera Betul

Ecco quello che succederà nella puntata della soap opera in onda il 24 marzo su Canale 5 (dom. ore 14.45) Simona De Gregorio







Le anticipazioni del 24 marzo

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Zuleyha (Hilal Altinbilek) organizza la proiezione di un film, aperta a tutti gli abitanti di Cukurova. Ma, invece della pellicola, sullo schermo viene proiettato un filmato in cui appare Betul (Ilayda Cevik) che si vanta con Zuleyha di aver sottratto denaro all’azienda degli Yaman, di aver venduto i suoi terreni e di aver fatto in modo che le pignorassero la villa. Betul si dispera per essere stata smascherata in pubblico e Sermin (Sibel Tascioglu) la incolpa di aver sottovalutato le capacità di Zuleyha. Colak (Altan Gordum), spinto da Sermin, decide di dare una lezione a Zuleyha: si presenta alla villa con i suoi uomini e spara all’impazzata finché Fikret (Furkan Palali) non riesce a fermarlo.