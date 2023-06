“Terra amara”, le anticipazioni: Zuleyha viene arrestata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 23 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) Simona De Gregorio







Demir (Murat Unalmis) è ancora furioso con Zuleyha (Hilal Altinbilek) perché convinto del suo tradimento. La sua decisione di tenerla lontana dai figli non cambia e Zuleyha è ormai disperata. Viene però accolta in casa di Fekeli (Kerem Alisik). Quest’ultimo, Yilmaz (Ugur Gunes) e Hunkar (Vahide Percin) cercano di far mantenere la calma a Zuleyha, tentando di convincerla che presto Demir sbollirà la sua rabbia. Nel frattempo, Mujgan (Melike Ipek Yalova), anch’essa convinta di essere vittima di un tradimento, torna a casa dopo essere quasi scappata in America. Ad accoglierla trova Zuleyha. Mujgan non vuole sentire ragioni e inizia a litigare pesantemente con Yilmaz. Zuleyha approfitta del trambusto per rubare la pistola di Fekeli, tornare alla villa, e sparare a Demir, lasciandolo in fin di vita. Demir viene condotto in ospedale per essere operato d’urgenza e Zuleyha viene arrestata per avergli sparato. Nel frattempo Hunkar confessa a Fekeli di essere pentita di come ha sempre trattato Zuleyha.

Gaffur, ignaro del caos scoppiato alla villa, fa delle commissioni per la proposta di matrimonio di Gulten e si licenzia dal ristorante del signor Selami. Turgay ed Erol, due uomini stranieri, minacciano di farla pagare a Demir. Intanto Fekeli, mentre è seduto nella locanda di Ferhat, sente due uomini che parlano di come comprare la raffineria di Hulusi e di un piano più grande che consiste nell’impadronirsi delle terre di Cukurova senza che qualcuno possa opporsi. Zuleyha non dà più nessuna notizia di sé.

