Terra amara, le trame dal 12 al 16 settembre 2022

Mentre Zuleyha e Sermin fanno un giro in macchina, l'auto va in panne e Yilmaz la ripara. Sermin racconterà i fatti Hunkar modificandoli in modo tale da farle dubitare della fedeltà di Zuleyha a Demir. Zuleyha non sopporta più il comportamento del marito, che la ritiene un semplice oggetto da sfoggiare. Gaffur e Saniye fanno ritorno alla villa, ma al momento, Demir non lo sa. Zuleyha, però, sa che Gulten non ha mai spedito le sue lettere a Yilmaz quando era in carcere, quindi la ripudia come amica.