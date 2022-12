Terra amara, le trame dal 12 al 17 dicembre 2022

Gaffur trama alle spalle di Hunkar, per ottenerne, in assenza di Demir, la gestione della tenuta. E Gulten, sorpresa dalla stessa Hunkar ad aiutare Saniye in cucina, viene cacciata in malo modo e sostituita da Seher. Demir e Cengaver pregustano la nascita di un loro polo industriale destinato a surclassare quello di Yilmaz.