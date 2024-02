Terra amara, le trame dal 12 al 17 febbraio 2024

Fikret viene arrestato e portato dal procuratore a causa di un filmino manipolato in cui lo si vede mentre carica della droga in un camion dell'azienda Yaman. Nel frattempo, Lutfiye torna a villa Yaman e scopre che Abdulkadir ha comprato la casa di Sermin e Betul. Spaventata, quando viene a sapere che Zuleyha sta per sposarsi con Mehmet, decide di raccontarle la verità sulla morte di Fekeli. Zuleyha, temendo che il suo futuro sposo sia coinvolto, cancella le nozze. Intanto, Saniye e Gulten stanno rientrando alla villa, quando al furgone si fora una gomma. Le due donne allora scendono in strada per cambiare la ruota e vengono investite da Ozhan e Colak. I due scappano, lasciando le donne a terra. Saniye muore sul colpo, mentre Gulten viene portata in ospedale. Alla villa, tutti affrontano con estrema difficoltà la notizia della morte di Saniye.

Per riconquistare gli agi di un tempo, Betul ha modo di ricattare Abdulkadir, che intanto intima a Vahap di sparire da Cukurova per essersi lasciato rubare proprio da lei un filmato poi inviato al Procuratore. Lui, però, non vuol saperne di sparire e offre i suoi servigi al malavitoso Colak, che coadiuvato dal figlio Ozhan e il fido Cavus mira a riconquistare il potere usurpatogli dagli Yaman, ai quali seppur accidentalmente ha appena inflitto un duro colpo investendo Saniye e Gulten.