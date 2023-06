Terra amara, le trame dal 12 al 18 giugno 2023

Zuleyha, per evitare una reazione da parte di Demir e per proteggere i suoi figli, proibisce a Yilmaz di farle visita in carcere e gli chiede di uscire dalla sua vita. Yilmaz lo rivela a Fekeli, il quale appoggia la decisione di Zuleyha e consiglia al figlio di andare a Istanbul con Mujgan e Kerem Ali. Yilmaz inizialmente non accetta la situazione e si convince soltanto dopo che legge una lettera in cui Zuleyha gli spiega le sue ragioni.