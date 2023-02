Terra amara, le trame dal 13 al 18 febbraio 2023

Cetin trova un pacchetto, che Gaffur aveva nascosto in un muro, contenente dei soldi, i documenti di identità falsi di Yilmaz e Zuleyha e un pezzo di una lettera di Zuleyha a Yilmaz di cui però non si accorge. Cetin consegna il tutto a Yilmaz che, poco prima del suo matrimonio, ripone i documenti in un cassetto. Neanche Yilmaz si accorge del frammento di lettera. Intanto, Demir va a Istanbul per ripetere il test di fertilità per togliersi ogni dubbio circa la paternità del figlio che sta aspettando Zuleyha.

È il giorno delle nozze di Yilmaz e Mujgan; ma la mente di Yilmaz è ancora scossa dal ritrovamento dei documenti falsi che lui aveva comprato per fuggire con Zuleyha. Dopo la "visita" di Yilmaz a Behzat, i genitori di Mujgan arrivano al matrimonio; grande è la gioia della sposa. Anche Hunkar partecipa alle nozze, dando un chiaro segno di pace tra le due famiglie. Hatip, invece è lì per controllare i suoi nemici. Nel frattempo Demir, dopo essersi sottoposto a test clinici, scopre di non essere sterile. Felice, ma con grande stupore, corre a dare la notizia a Zuleyha. Lei però è andata con Sermin da un medico che pratica aborti clandestini. La mattina dopo le nozze Yilmaz nei documenti falsi trova un pezzo di lettera bruciata scritta a suo tempo da Zuleyha; Yilmaz scopre la verità.