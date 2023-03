Terra amara, le trame dal 13 al 18 marzo 2023

Zuleyha è accusata ingiustamente di aver spinto Saniye giù dalle scale, e Demir, in prigione, conta di uscire, evitando la pena capitale grazie alla ritrattazione di Sermin. Quest'ultima, però, inseguita dagli uomini di Hatip, è vittima di un incidente e finisce in coma. L'incidente agli occhi di tutti sembra il motivo per cui Sermin non si presenta all'udienza decisiva. Ciò mette in agitazione Hunkar e Yilmaz. Hunkar vorrebbe vivesse perché ha pagato Sermin per ritrattare l'accusa a Demir; Yilmaz, invece, vorrebbe morisse per evitare che scagioni Demir, ma è sconvolto da questo pensiero. Intanto, Mujgan sente Yilmaz allontanarsi da sè e cerca di riconquistarlo; Saniye torna a casa dopo la caduta dalle scale che ha indotto Gaffur a pensare fosse morta; e Behice scopre di essere sul lastrico, a causa dei debiti accumulati dal fratello suicida.

Scagionato dalla ritrattazione di Sermin, Demir esce di prigione. Yilmaz se ne rammarica e Hatip, preoccupato, pensa di fuggire. Fekeli difende Behice dalle avance di due balordi, sparando alle gambe di uno dei due. Mujgan, sollecitata a rinunciare all'eredità del padre, vorrebbe pagare il debito per salvarne l'onore, ma poi con rammarico si convince che non è possibile. Anche Yilmaz sostiene che il debito è troppo alto, ma lo fa in maniera distratta e Mujgan ne rimane amareggiata.