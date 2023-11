Terra amara, le trame dal 13 al 19 novembre 2023

Fikret e Umit continuano a tramare per distruggere la felicità di Demir e Zuleyha. Mentre alla villa sono tutti emozionati per la festa di compleanno del piccolo Adnan, Gaffur vaga per la città in cerca di cibo e di un letto caldo. Infine si rifugia nella stalla di villa Yaman, addormentandosi in preda alla fame. I festeggiamenti continuano e alla festa si presenta anche Umit e Demir si innervosisce. Demir, annuncia che il suo regalo di compleanno per Adnan è dare al figlio il nome del suo vero padre. Fikret, col favore del buio, appicca il fuoco alla stalla in cui dormiva Gaffur, pensando non ci sia nessuno. Gaffur si sveglia appena in tempo per salvare la casa dalle fiamme. L'indomani, Fekeli e Demir, incontratisi per strada, iniziano a litigare e il diverbio avrà una conclusione fatale.

Fekeli giace a terra ferito sotto lo sguardo sgomento di tutti. La notizia dell'aggressione di Demir a Fekeli si diffonde rapidamente, sconvolgendo Zuleyha, Umit e Fikret. Il trucco di Fekeli e Demir funziona e Fikret si dirige a casa dello zio dove trova anche Demir ad attenderlo. Fikret non intende sotterrare l'ascia di guerra a meno che Demir non infanghi pubblicamente la memoria di suo padre, Adnan Yaman. Anche Mujgan incontra Fikret e scopre che lui non è mai partito per la Germania. In seguito, Demir chiede spiegazioni a Fikret riguardo alle foto che lo ritraggono con Umit. Sentendosi tradito, Fikret aggredisce Umit a cui dichiara che si fermerà solo quando si sarà vendicato. Intanto, Gaffur approfitta dello sgomento generale e dell'assenza di Saniye, per stare con Uzum ed elemosinare cibo in cucina. La storia di Fikret e delle altre amanti di Adnan provoca molto dolore a Sevda.

Fikret e Mujgan sono sempre più uniti. Demir è preoccupato che Zuleyha scopra della relazione con Umit. Umit, dal canto suo, scopre che Sevda è sua madre e che non è stata una sua scelta abbandonarla. Demir si fa coraggio e decide di dire tutto a Zuleyha ma Sevda lo convince a desistere.