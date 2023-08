Terra amara, le trame dal 14 al 20 agosto 2023

Ylmaz e Zuleyha riescono ad attirare le attenzioni dei padroni e gli vengono offerti dei lavori più di responsabilità. Questo suscita le invidie del resto dei lavoratori che cercano di ostacolarli in tutti i modi. Hanno tutti paura di vedersi togliere i loro posti conquistati a fatica.

È terminata la grande festa dei matrimoni e la Signora Hunkar vuole portare della zuppa alla madre, ma una volta in camera scopre che non si trova lì. L'intera popolazione della tenuta si mette alla ricerca della donna, finchè non viene trovata sulla riva del canale. Gaffur corre verso di lei per prenderla e portarla a casa, ma la donna si spaventa e cade in acqua. A quel punto, Yilmaz che si trovava nel bosco con Zuleyha, insospettito dal trambusto, arriva al canale e senza pensarci un attimo si tuffa in acqua e salva la Signora Azize. Il suo eroismo e i favori di cui sembra godere Zuleyha mandano su tutte le furie Gaffur, Saniye e Fadik. Le ultime due, in particolare, tormentano Zuleyha al punto che lei, stanca delle continue vessazioni decide che è ora di andarsene e trovare lavoro altrove. La notizia dell'imminente partenza manda in crisi Gulten che con la scusa di offrire delle kofte confessa a Yilmaz il suo amore per lui.

Hunkar ha ormai scoperto che Zuleyha e Yilmaz non sono fratelli e ha il sospetto che l'uomo sia coinvolto con le persone che hanno sparato ad Adnan, suo marito e padre di Demir. Allora la donna affida a Gaffur il compito segreto di indagare su Yilmaz. Nel mentre, Demir sembra insospettito e inizia a interrogare Yilmaz sul suo passato e quello di Zuleyha. Saniye intuisce che il marito Gaffur le sta nascondendo qualcosa riguardo alla signora Hunkar e alla fine l'uomo le confessa il compito affidatogli. Nel frattempo al villaggio scoppia un'epidemia di tifo e la gente viene messa in salvo dall'intervento organizzato da Demir e Hunkar. Anche Zuleyha si sentirà male: a causa dello stress accumulato e dalla notte in bianco passata ad accudire la figlia di Nazire e a portare insieme a Demir tutti i contagiati del villaggio in ospedale. Di rientro alla tenuta, Demir, per far mangiare e riposare Zuleyha si ferma in una locanda.

Demir, Zuleyha e Yilmaz tornano alla tenuta. Demir e Yilmaz si recano alle capanne, dove Sabahattin si sta occupando dei malati. Non contento dell'operato di Gaffur, che sembra essere sparito, Demir affida a Yilmaz l'organizzazione del villaggio. Demir vuole sapere dove si trova Gaffur, e Hunkar risponde di averlo mandato a Istanbul per affari. Di ritorno a casa, Sabahattin trova Sermin al telefono con la figlia Betul mentre le da consigli su come trovare un buon partito da sposare. Finita la conversazione, Sermin dice al marito di mandare alla figlia 5.000 franchi, ma Sabahattin non è d'accordo. Il giorno seguente chiede a Hunkar un prestito e si reca ad Adana per incontrare Filiz, ex moglie di Demir, che è finalmente incinta. Durante la conversazione la convince a fare visita alla tenuta. Intanto Yilmaz, venuto a sapere che Gaffur si trova a Istanbul, telefona a Naime e Ayhan per sapere se qualcuno ha chiesto di lui.