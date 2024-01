Terra amara, le trame dal 15 al 21 gennaio 2024

Arriva alla villa Adnan, accompagnato da Betul che lo aveva incontrato lungo la strada in città. Nel frattempo, Zuleyha è arrivata a Izmir, accompagnata da Hakan, con l'intento di incontrare Hulya, la donna che ha avuto a che fare con il passato di Demir.

Fikret perde le staffe con un lavoratore distratto. Cetin interviene per calmarlo, ma Fikret reagisce talmente male che Cetin decide di lasciare il lavoro. Zuleyha, dopo aver letto le lettere che Demir aveva scritto a Hulya, torna a casa. Fikret la attacca chiedendole perché è andata a Izmir insieme ad Hakan confermando il fatto che non si fida del nuovo socio. Successivamente, Fikret si confida con Betul, da cui si sente capito e accettato. I due si scambiano un romantico bacio, ma alcune signore del circolo notano le tenerezze tra i due. Hakan capisce che Zuleyha non dovrebbe pagare per le azioni di Demir e chiede ad Abdulkadir di annullare il piano che prevedeva l'esplosione della nave da carico dell'azienda degli Yaman, ma Abdulkadir fa segretamente di testa sua. La nave affonda e tutto il carico va perso.

Zuleyha è a pranzo con Hakan per parlare dei danni subiti dall'affondamento della nave e la perdita del carico e gli confessa di aver deciso di chiedere il divorzio da Demir. Intanto Sermin si reca a villa Yaman a bordo della sua nuova auto e non appena Betul la vede, si infuria con la madre per aver utilizzato i soldi che era riuscita a frodare all'azienda Yaman, per un acquisto superfluo e decide di riportare la macchina all'autosalone di Abdulkadir. Saniye, che ha assistito alla discussione, nutre dei dubbi in merito alla provenienza dei soldi utilizzati per l'acquisto dell'auto.