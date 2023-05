Terra amara, le trame dal 15 al 21 maggio 2023

Hunkar sospetta che la denuncia anonima arrivi da Behice. Anche Fekeli sembra avere lo stesso sospetto, ma Behice non sembra coinvolta. Mujgan riprende con una telecamera Zuleyha e Yilmaz durante una loro conversazione in cui Yilmaz spiega cosa è successo con Ercument. Uzum chiama papà Gaffur per la prima volta, dopo aver trascorso una felice giornata insieme a lui.

Ad Adana circola un nuovo pettegolezzo: secondo la gente, Ercument avrebbe violentato Zuleyha e Demir l'avrebbe ucciso per vendicarla. Alla luce delle nuove indiscrezioni, la procura decide di riaprire le indagini e interrogare Zuleyha, Hunkar, Saniye e Gaffur. Vista la gravità delle accuse e la reputazione di Zuleyha a rischio, Hunkar convince Demir a incontrare Yilmaz e Fekeli per trovare insieme una soluzione. Nel frattempo, Eyup fa chiamare Hatip in carcere. Se entro ventiquattr'ore non riceverà i soldi che Hatip gli ha promesso per essersi preso la responsabilità della morte di Cengaver, rivelerà a Yilmaz chi è il vero assassino. Hatip, messo alle strette, decide di agire facendolo pugnalare in carcere. Eyup muore in ospedale e Yilmaz pensa che l'agguato sia stato ordito da Demir.