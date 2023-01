Terra amara, le trame dal 16 al 21 gennaio 2023

Dopo il tentato suicidio, Demir decide di far uscire Zuleyha solo in compagnia di Seher. La donna è disperata e Demir le dice che può scegliere se dover girare sempre con un sorvegliante o convincerlo che non è più innamorata di Yilmaz e riavere quindi la sua libertà e suo figlio. Gaffur si chiede dove abbia passato la notte Hunkar e cerca di ottenere informazioni da Raci, il quale resta fedele alla signora. Zuleyha ascolta per sbaglio l'inizio di una conversazione telefonica tra Hunkar e Fekeli e capisce che i due sono in buoni rapporti, mentre i vaneggiamenti di Azize cominciano a insospettire anche Demir. Quest'ultimo, scopre che la denuncia per la sparatoria in casa di Fekeli è stata fatta da Sermin. Mujgan si confida con Sabahattin e gli dice che, a causa delle tensioni fra Yilmaz e Demir, teme per la vita del suo innamorato.

Yilmaz e Mujgan vanno al cinema all'aperto e poco dopo arrivano Demir e Zuleyha. Questo incontro diventa motivo di discussione per entrambe le coppie. Fekeli e Hunkar si incontrano al solito posto, lei è triste e gli dice che non può dare seguito alla loro relazione. Lui, anche se triste, le dice che non metterà limiti al destino pur di stare con lei. Saniye arrabbiata con Gaffur, lo fa dormire sul divano, ma lui nel cuore della notte esce per andare da Seher. Demir dice a Zuleyha che riavrà il figlio Adnan dopo il matrimonio di Yilmaz. Zuleyha insinua in Demir il dubbio che Hunkar frequenti Fekeli. Demir chiederà spiegazioni a sua madre. Alla tenuta, arriva un'automobile di lusso: una visita inaspettata.