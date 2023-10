Terra amara, le trame dal 16 al 21 ottobre 2023

Gaffur confessa a Demir di aver ucciso Hatip e gli parla della lettera di ricatto, spiegandogli che, a detta di Behice, questa è nelle mani di Sermin, che però nega tutto quanto. Demir dà una lezione a Gaffur, ma decide di non consegnarlo alle autorità, per il bene di Saniye e di Uzum. In città, Fekeli vede Mujgan intenta a vendere i propri gioielli per poter sostenere le spese del trasferimento della zia a Istanbul; l'uomo allora insiste per provvedere personalmente alle spese di Behice. Intanto, Sevda scopre che, il giorno della morte di Hunkar, Behice si è introdotta in casa sua. Lei e Zuleyha giungono quindi alla conclusione che sia stata Behice a uccidere Hunkar e a lasciare i gioielli in casa di Sevda per depistare le indagini. Dopo aver saputo degli omicidi dei due ex-mariti, Zuleyha accusa pubblicamente Behice di aver ucciso Hunkar Yaman.

Zuleyha porta al circolo e mostra a Behice un atto giudiziario che la inchioda alle sue responsabilità di assassina dei propri due mariti e di Hunkar. Behice fugge ma, avendo bisogno di denaro, deruba Gaffur. Zuleyha, stizzita per averla lasciata andare, va da Fekeli e insieme si mettono all'inseguimento della fuggitiva. Stessa cosa fanno Demir informato da Sermin e Fikret informato da Mujgan fortemente scossa non solo per la zia ma anche per avere scoperto che il padre se ne era reso complice. L'inseguimento si conclude sul ciglio di un dirupo dal quale Behice alla vista di Demir, pronto a ucciderla, e dopo un drammatico confronto con Fekeli, che la invitava a costituirsi, si lancia nel vuoto e muore.