Terra amara, le trame dal 17 al 23 luglio 2023

Yilmaz e Zuleyha stanno per coronare il sogno di fuggire in Germania portando con sè i rispettivi figli. Ma Demir ferma Zuleyha sulla strada che la sta conducendo all'appuntamento con Yilmaz. E questi, convinto che Hunkar abbia tradito l'impegno di sostenere la fuga, porta in un capanno la donna e le punta una pistola contro, deciso a ucciderla; mentre Fekeli, avvertito da Gulten, si mette alla ricerca dei due. Il fallito tentativo di fuga mette in apprensione Mujgan che, rimproverata da Fekeli, finisce col litigare con Behice, a sua volta duramente ripresa dallo stesso Fekeli; mentre Demir ha un diverbio con Sevda, che difende Zuleyha dalla sua furia. Intanto, Fikret, a cui Yilmaz immaginava di lasciare l'azienda cotoniera, dimostra di essersi perfettamente calato nel ruolo di imprenditore. E gli uomini di Ankara progettano l'assassinio di Fekeli.