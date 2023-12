Terra amara, le trame dal 18 al 24 dicembre 2023

Fikret intuisce che il nemico di Demir, nonché responsabile dell'attacco alla tenuta, è Hakan Gumusoglu, fratello dell'uomo che Fekeli ha investito ed ex-socio di Demir e compagno di università. Lutfiye ipotizza che possa essere proprio lui ad aver acquistato le azioni della famiglia Yaman. Intanto, a Smirne, Abdulkadir informa telefonicamente Hakan della morte del fratello.

Betul, che vuole impossessarsi dell'azienda di Demir, è preoccupata in quanto non si conosce l'acquirente del 25% delle quote societarie vendute da Zuleyha. La notizia dell'assalto a casa di Demir raggiunge Fekeli in prigione che chiede un permesso per uscire e occuparsi della sua famiglia e di quella di Demir. Zuleyha attende invano notizie dal marito. Saniye e Gaffur vigilano su Uzum, ancora in coma, e cercano di farsi forza a vicenda. Per caso, Saniye vede Cumali godersi un ricco banchetto e, accecata dalla rabbia e dal dolore, lo aggredisce davanti ai passanti. Hakan viene informato da Abdulkadir riguardo alla morte del fratello Erkan e decide di trasferirsi a Cukurova per vendicare il fratello. Umit è convinta che la scomparsa di Demir sia un piano per sbarazzarsi di lei, quindi continua a tormentare Zuleyha. Provata dal dolore, Zuleyha cede alla rabbia e solo l'intervento delle presenti scongiura il peggio.

Le ricerche di Demir continuano, ma nessuno sembra sapere dove sia. Mentre Zuleyha si dispera non avendo più notizie di suo marito, nella casa di Fekeli avviene un'esplosione. Betul che si trova in casa in quel momento si salva riuscendo a mettere in salvo il piccolo Kerem Ali. Fikret sospetta che l'esplosione in casa Fekeli sia opera di Hakan.