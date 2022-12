Terra amara, le trame dal 19 al 24 dicembre 2022

Behzat disconosce sua figlia Mujgan quando lei afferma di voler sposare Yilmaz. Fekeli cerca di far ragionare Behzat, ma senza successo. Zuleyha conferma di essere ancora innamorata di Yilmaz e dice al marito che il figlio non è suo. Demir minaccia di uccidere lei, il bambino e Yilmaz, se dovesse scoprire che la moglie sta dicendo la verità. Yilmaz chiede a Gulten se è stata lei a scrivere la lettera a Behzat. Gulten nega, ma Yilmaz non le crede. Interviene Sermin, che sembra credere alla ragazza. Naime arriva in città, sviene e viene portata in pronto soccorso, dove finisce per parlare di Yilmaz e Zuleyha a Mujgan. Yilmaz lo scopre e cerca di spiegarsi con la fidanzata, ma lei è disperata e non vuole sentire ragioni: il loro rapporto sembra finito.

Alla posa della prima pietra della grande azienda agricola casearia di Demir e Cengaver, viene invitato anche il Ministro. Durante la cerimonia Demir sente parlare due uomini del fatto che Zuleyha era la fidanzata di Yilmaz. Pensando che l'unico che avesse potuto rivelare il segreto fosse Cengaver, si avvicina a lui e lo prende a pugni. L'amicizia e la società tra i due sono finite. In un faccia a faccia con Cengaver, Demir pensa che possa essere stata Nihal a rivelare il segreto, ma la donna giura di non aver raccontato niente a nessuno. Dopo che Yilmaz racconta a Sabahattin della lettera ricevuta dal padre di Mujgan, in cui viene rivelato il suo passato, Sabahattin va da Sermin e Gulten per chiedere se avessero scritto loro quella lettera.