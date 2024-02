Terra amara, le trame dal 19 al 24 febbraio 2024

Cetin piange sulla tomba della sua amata Gulten e sembra non riuscire a dare più un senso alla propria vita. Intanto, alla villa, Uzum si sta riprendendo dall'incidente e Hakan va a trovarla portandole un regalo. Anche Fikret si reca alla villa e si stupisce di trovarci Hakan. È convinto, infatti, che l'uomo controlli da vicino tutti gli spostamenti di Zuleyha e confida a Cetin i propri sospetti. Il ragazzo lo sprona a non rinunciare a Zuleyha, perché il vero amore non può essere messo a tacere. Zuleyha riceve una telefonata da Ekrem che l'avverte di un grave incidente occorso al mulino; la donna si mette subito in macchina per raggiungere il luogo, ma viene fermata da Ozhan ed Erdil e portata da Colak. L'uomo, con l'aiuto di Vahap, ha escogitato un piano per entrare nelle grazie di Zuleyha, ma un evento inaspettato cambia tutte le carte in tavola.

Sermin è in ristrettezze tali da dover scroccare i pasti a Fusun. Pensa però che Fusun possa essere una rivale nel recare conforto al ricco e potente Colak, affranto dall'aver causato il suicidio del figlio. Il ragazzo, pur di compiacere il padre Colak, aveva rapito Zuleyha ma Hakan, informato dalla "talpa" Cavus, ha salvato Zuleyha e rientra nella vita di lei, forse più saldamente di un tempo. Fikret, visto il ritorno di Mehemet-Hakan nelle grazie di Zuleyha, si impegna più che mai nel cercare di smascherare Mehemet malgrado Lutfiye e Cetin tentino di placarlo. Alla Tenuta Yaman, Rasit non tollera ordini dal neo-capo Gaffur e Cevriye usurpa a Fadik un ruolo: da ospite diviene cuoca stipendiata, nonchè vittima del delirio persecutorio di Azize.