Terra amara, le trame dal 19 al 25 giugno 2023

Mujgan si reca in carcere, dove il confronto acceso con Zuleyha le instillerà un dubbio atroce. Mujgan accusa Behice di aver tentato di uccidere Zuleyha come ha denunciato la stessa Zuleyha durante il suo ricovero in ospedale dove era giunta per una intossicazione. Behice è indignata per le accuse che le vengono rivolte e minaccia Mujgan di andarsene e nel frattempo chiede a Yilmaz di trasferirsi a Istanbul. Uzum si appresta al suo primo giorno di scuola per la gioia di Saniye e Gaffur. Demir sta per vendere le sue azioni della raffineria a Vedat ma questi rimane vittima di un incidente, che in realtà fa parte del piano dei misteriosi uomini di Ankara per indurre Demir a vendere a loro tramite uno sconosciuto intermediario.

Fekeli chiede a Hunkar di dissuadere Demir dal vendere le sue azioni ai misteriosi uomini di Ankara e, proprio al momento della firma, lei blocca la compravendita con un drappello di imprenditori. Mentre Demir frequenta nuovi amici e nuove amiche, Zuleyha, in prigione, è disperata perché non puà vedere né avere notizie dei figli.