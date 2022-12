Terra amara, le trame dal 2 al 7 gennaio 2023

Per porre fine all'assedio di Demir alla casa di Yilmaz e Fekeli, Zuleyha esce fuori, ma Demir, accecato dalla rabbia spara alla schiena a Yilmaz. Mujgan, Figen e Sabahattin, uniscono le forze per salvarlo. Durante la convalescenza, Yilmaz sogna e chiama Zuleyha in presenza di Mujgan, che entra in crisi e confessa a Fekeli di voler lasciare Yilmaz, ma di non esserne in grado. Le conseguenze della fuga di Zuleyha si rivelano amare: Demir le porta via Adnan, in accordo con Hunkar. Credendo che Yilmaz sia morto a causa sua e avendo perso suo figlio, Zuleyha si abbandona al dolore. Anche Gaffur è convinto che Yilmaz sia morto e che Demir finirà in carcere per il suo omicidio ma, superato lo shock, spera solo di poter migliorare il suo status. Gulten, convinta dal fratello della morte di Yilmaz, si dispera fino a quando Hunkar, li convoca tutti e racconta la verità.

Yilmaz, dopo la sparatoria, è ferito e sta ricevendo le cure da Sabahattin. Hunkar confessa a Fekeli di sentirsi in colpa per non aver impedito il matrimonio tra Demir e Zuleyha e teme che lo scontro tra suo figlio e Yilmaz possa diventare sempre più pericoloso. Fekeli però non può rassicurarla sul fatto che Yilmaz non cercherà vendetta in futuro. Figen è a Cukurova per portare via Mujgan, data la situazione di pericolo. La donna, però, decide di rimanere fino a quando Yilmaz non si riprenderà. Zuleyha soffre la lontananza dal piccolo Adnan, ma Gulten scopre dove tengono il bambino e la aiuta a scappare dalla villa. Arrivate sul luogo incontrano Demir, che fugge di nuovo con il piccolo. In seguito Gulten è costretta a licenziarsi per aver fatto scappare Zuleyha, non comprendendo le ingiustizie che l'amica è costretta a subire.