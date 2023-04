Terra amara, le trame dal 2 al 7 maggio 2023

A seguito della chiacchierata con Mujgan, Demir è su tutte le furie con Zuleyha, non solo perché voleva allattare Kerem Ali, ma anche perché la dottoressa gli ha specificamente chiesto di controllare la moglie che, secondo Mujgan, non saprebbe stare lontana da Yilmaz. Venuta a sapere di questo incontro con Demir, Behice rimprovera Mujgan, accusandola di aver provocato un risentimento a Demir che potrebbe portare di nuovo la violenza nei rapporti tra famiglie. Intanto, Saniye e Gaffur si prendono cura della piccola Uzum, che è stata affidata a loro dalla madre ricoverata in ospedale ma ogni loro sforzo per farla mangiare è vano; quindi, decidono di portarla a trovare la madre. Infine, Demir, che si è visto passare la propria vita davanti agli occhi in un incidente, decide di seguire il consiglio della madre Hunkar e intesta la maggior parte delle sue ricchezze a Leyla, per paura che un giorno Zuleyha possa rivelare a Yilmaz che Adnan in realtà è suo figlio.

Sermin vuole salvare il suo matrimonio, perciò cerca di impietosire Julide, la fidanzata del suo ex marito, con l'intento di farla allontanare da Sabahattin. Il suo piano riesce. Julide decide di rompere il suo fidanzamento con Sabahattin, ma quest'ultimo, infuriato, si precipita a casa di Sermin urlandole contro che sono divorziati e che tra di loro è finita. Sermin giura vendetta nei confronti di Sabahattin.