Terra amara, le trame dal 2 al 7 ottobre 2023

Zuleyha legge una lettera misteriosa scritta dal padre di Demir in cui accusava una donna di mentire sulla paternità di un figlio. Nel frattempo, dopo l'ennesimo rimprovero maleducato di Behice nei confronti di Nazire, Fekeli decide di allontanare la donna dalla villa per mandarla a vivere in un modesto appartamento. Mujgan affronta Umit per averla messa a capo del programma di vaccinazione, cosa che porterebbe la donna a viaggiare di villaggio in villaggio. Fikret deve spiegare a suo zio perché abbia deciso di distruggere la lapide di Adnan Yaman. Mujgan, venuta a sapere che sua zia è stata cacciata di casa, si sfoga con lei per tutte le difficoltà che la vita le ha messo di fronte, non ultimo il rifiuto di sua madre di accoglierla negli Stati Uniti.