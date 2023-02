Terra amara, le trame dal 20 al 25 febbraio 2023

Quando Yilmaz scopre che Zuleyha ha sposato Demir solo per salvargli la vita perché ricattata da Hunkar, Yilmaz non riesce a trattenersi e punta la pistola contro la donna. Sopraggiunge quindi Fekeli, che cerca invano di calmarlo, ma, nel trambusto, Yilmaz spara e colpisce Fekeli, che viene portato subito in ospedale in condizioni critiche. Lì, Yilmaz incontra un'incredula Mujgan, che era convinta che il marito non si trovasse ad Adana.

Sermin continua a rimanere ospite a casa di Hatip. Demir, però, viene a sapere che è stata la donna a denunciarlo alle autorità per frode fiscale e scopre il suo "nascondiglio". Fekeli che era in ospedale, torna a casa. Yilmaz confessa a Mujgan di essere stato lui a sparare accidentalmente a Fekeli e Mujgan inizia a preoccuparsi del fatto che suo marito giri ancora armato. Poco dopo, durante la cerimonia del rito della circoncisione di Ali, il figlio di Cengaver, quest'ultimo casualmente viene a sapere che Hatip ha detto a Demir che è stato lui a denunciarlo alle autorità. A questo punto Cengaver affronta Hatip e, durante una discussione con l'uomo, questo gli spara uccidendolo davanti a Sermin. Per questo omicidio verrà accusato e arrestato accusato Demir Yaman.

Yilmaz e Fekeli apprendono che Cetin è in prigione e si recano dal procuratore per scagionarlo. Il colloquio termina con l'arresto di Yilmaz. Anche Demir nel frattempo viene portato in prigione. Yilmaz e Demir, messi nella stessa cella, danno inizio ad una rissa e vengono portati in celle di isolamento contigue. Yilmaz informa Demir della lettera scritta da Zuleyha.