Terra amara, le trame dal 20 al 26 marzo 2023

Mujgan e Yilmaz informano la zia Behice e Fekeli del loro bambino in arrivo. Subito dopo, sotto lo sguardo dispiaciuto e preoccupato di Mujgan, Yilmaz esce, con la scusa di andare in fabbrica, per raggiungere la tenuta Yaman, dove aspetta invano Zuleyha. Lei decide però di non volergli parlare. Intanto, alla tenuta, i cavalli si sono ammalati e Demir sembra accusare Hunkar di non essere stata in grado di gestire la villa e la tenuta in sua assenza.

Sermin ha deciso di andarsene da Adana, ma una volta in banca, scopre che il suo conto è di nuovo bloccato dal tribunale. Un'epidemia di antrace colpisce alcuni cavalli della famiglia Yaman che devono essere abbattuti. Saniye non parla con Gulten, la accusa di aver chiesto a Zuleyha di farla tornare alla tenuta. Hunkar, invece, non parla con Demir perché il figlio l'ha rimproverata di aver trascurato la tenuta e la villa in su assenza. Yilmaz incontra Zuleyha per spiegarle perché non si è presentato all'appuntamento per scappare insieme. La verità è che lui ha desistito perché Mujgan è incinta. Zuleyha alla notizia se ne va con la chiara intenzione di non volerlo più vedere. Intanto Behice, ha messo gli occhi su Fekeli. Al circolo si festeggia l'insediamento del nuovo Governatore. I notabili ci sono tutti e il confronto tra loro sarà inevitabile.