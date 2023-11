Terra amara, le trame dal 20 al 26 novembre 2023

Fekeli, saputo che non è stato Fikret a causare l'incidente di Zuleyha, si reca da suo nipote per scusarsi di averlo denunciato. Fikret non riesce a perdonarlo, in quanto lo zio ha tradito la sua fiducia. Umit va a trovare a Zuleyha per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Demir, infastidito dalle continue visite dell'ex amante, le intima di non farsi più vedere. Intanto, Sermin confida a Lutfiye che ha scoperto che la donna che Sevda invocava mentre delirava era proprio Umit, che ha un secondo nome sconosciuto a tutti: Ayla. Sermin crede che Sevda e Umit si conoscano da molto tempo, ma non riesce ancora a spiegarsi il motivo. Sul momento, Lutfiye non sembra interessata a questa rivelazione ma, successivamente, va in ospedale a parlare con la dottoressa.

Sevda cerca inutilmente di convincere Umit a dimenticare Demir. Umit la ricatta dicendole che, se non l'aiuterà a distruggere il matrimonio di Demir e Zuleyha, non la rivedrà mai più. Sevda, anche se a malincuore per non perdere la figlia appena ritrovata, comincia a insinuare in Demir il dubbio che Zuleyha possa essere ancora legata al ricordo di Yilmaz, sfruttando così la sua gelosia nei riguardi di quello che è stato a lungo il suo rivale in amore. Lutfiye riferisce a Fekeli che Sevda conosce la vera identità di Umit, gli dice che l'ha affrontata in ospedale e che per questo motivo Umit se n'è andata. Sevda fa pubblicare sul giornale un annuncio, per far capire a Umit che farà tutto quello che lei gli ha chiesto.