Terra amara, le trame dal 21 al 26 novembre 2022

Husamettin, in prigione, muore prima di poter rivelare a Hunkar un segreto riguardo all'omicidio di suo marito. Fekeli e Yilmaz sono alle prese con il danno provocato da Demir, ma Fekeli consiglia al figlio acquisito di non cedere alle provocazioni fingendo che la cosa non li abbia colpiti. Atteggiamento che manda su tutte le furie Demir. Fekeli, intanto, scopre che Husamettin dopo la testimonianza andò a vivere in una bella casa a Develi, comincia così a sospettare che la casa gli sia stata regalata per aver testimoniato il falso.